Gleichstellung

Die USA und Frauen im Weltraum

Die Nachwuchsklassen der NASA sind fast gleichmäßig mit Männern und Frauen besetzt. Frauen im Weltraum spielen in den USA eine so große Rolle wie in kaum einem anderen Land. Bestes Beispiel: Peggy Whitson.

Lorenzen, Dirk | 28. Juli 2024, 13:43 Uhr