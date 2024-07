Las Cruces

Das Raumfahrtmuseum der Herzen

In Las Cruces in New Mexico ist ein gigantischer Wassertank mit Motiven der amerikanischen Raumfahrtgeschichte bemalt – vom Space Shuttle bis zur Mondlandung. Das "Space Murals Museum" versprüht Begeisterung für den Weltraum.

Lorenzen, Dirk | 29. Juli 2024, 02:05 Uhr