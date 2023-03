Schiefe Hymne an die Nacht

Jan Delay, die Eule, die Schöpfung und der Mond

In seinem Song „Eule“ feiert der Hamburger Sänger Jan Delay die Nacht. Der Vogel zeigt sich nur im Dunkeln – wenn, vermeintlich, stets der Mond am Himmel steht. Tatsächlich aber ist der Mond genauso lange am Tag zu sehen wie in der Nacht.

Lorenzen, Dirk | 27. März 2023, 02:57 Uhr