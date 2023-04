Ostervollmond ohne Himmelsdrama

Heute Nacht steht die voll beleuchtete Kugel des Mondes ganz in der Nähe des Sterns Spica in der Jungfrau. Morgen früh um halb sieben ist Vollmond: Es ist der erste seit Frühlingsanfang. Also ist am Sonntag Ostern.

Lorenzen, Dirk | 05. April 2023, 02:57 Uhr