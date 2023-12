Treffen am Morgenhimmel

Mondsichel bei Spica und Venus

In den nächsten Tagen zeigt sich am Morgenhimmel ein wunderbares Dreigestirn. Die Sichel des abnehmenden Mondes, Spica – Hauptstern in der Jungfrau – und der Planet Venus leuchten bis Sonntag früh jeden Morgen in etwas anderer Anordnung.