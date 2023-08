Südhalbkugel

Der kuriose Himmel über Australien und Neuseeland

Gegen Mitternacht funkelt das Winterdreieck mit Wega, Deneb und Atair am Nordhimmel – jedenfalls auf der Südhalbkugel. Sollte die Frauen-Fußball-Nationalmannschaft mal an den Himmel blicken, so bekommt sie ganz ungewohnte Ansichten geboten.

Lorenzen, Dirk | 08. August 2023, 02:57 Uhr