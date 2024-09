Sauberes All

Die ESA und ihr Kampf gegen den Weltraummüll

In den vergangenen vier Jahren sind mehr Satelliten ins All gestartet als in den sechs Jahrzehnten zuvor. Mit den vielen Flügen hat auch die Menge an Weltallschrott dramatisch zugenommen. Ab 2030 soll zumindest kein neuer Schrott hinzukommen.