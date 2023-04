Schutz gegen Corona: Für über 60-Jährige und Menschen mit erhöhten Risiken plant die STIKO eine Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen. (picture alliance / dpa-tmn / Benjamin Nolte)

Die Impfung gegen Covid-19 soll in den regulären Impfplan aufgenommen werden. So besagt es der am 25. April 2023 veröffentlichte Empfehlungsentwurf der Ständigen Impfkommission (STIKO). Fünfundzwanzig mal hat die STIKO ihre Empfehlungen zur Covid-19-Impfung während der Pandemie aktualisiert. Die aktuelle soll nun Bestand haben. Zwar müssen noch Fachleute und Gremien darüber beraten, die STIKO rechnet aber mit keinen größeren Änderungen.

Welche Impf-Empfehlung wird es zukünftig geben?

Die STIKO unterscheidet bei ihrem Entwurf drei Personengruppen, für die jeweils angepasste Empfehlungen gelten:

Gesunde Menschen ab 18 Jahren bis einschließlich 59 Jahre:

Die große Mehrheit der Menschen soll nach Vorstellung der STIKO zukünftig zwar eine Grundimmunisierung, aber keine regelmäßigen Auffrischungsimpfungen mehr bekommen.

Vorgesehen sind mindestens zwei Impfungen. Ob ein Booster empfohlen wird, soll davon abhängen, ob es bereits eine Infektion mit dem Coronavirus gab oder nicht. Falls nicht, empfiehlt die STIKO eine dritte Spritze mit mindestens drei besser aber sechs Monaten Abstand zur Grundimmunisierung.

Risikogruppen und Menschen ab 60 Jahren:

Für Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Covid-19-Infektion schlägt die STIKO regelmäßige Auffrischungsimpfungen vor.

Dies betrifft alle Menschen ab 60 Jahren, aber auch alle Menschen ab sechs Monaten, sofern sie Vorerkrankungen haben, die einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen.

Die regelmäßige Empfehlung gilt zudem für Menschen, die im Gesundheitssystem oder in Pflege- und Altenheimen arbeiten, sowie für Bewohner solcher Einrichtungen.

Die Auffrischungen sollen vermutlich jährlich verabreicht werden, ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung. Da beide Impfungen insbesondere im Herbst sinnvoll sind, könnten diese auch parallel verabreicht werden. Dabei soll ein Impfstoff zum Einsatz kommen, der sowohl gegen den Wildtyp des Virus als auch gegen die Omikron-Variante schützt.

Keine Empfehlung mehr für Minderjährige:

Für Kinder und Jungendliche unter 18 Jahren soll es keine Empfehlung für eine Impfung mehr geben – sofern sie nicht vorerkrankt sind. Damit schlägt die STIKO eine deutliche Abkehr von der aktuell noch gültigen Empfehlung aus dem Februar 2023 vor. Zuletzt hatte die STIKO den Impfstoff gegen Corona ab fünf Jahren empfohlen.

Minderjährige haben jedoch kaum ein Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die STIKO sieht daher keine Grundlage für eine Empfehlung. Der Immunologe Carsten Watzl, der nicht Mitglied der STIKO ist, betont aber auch, dass Impfungen von Minderjährigen dennoch rechtlich möglich sind. Für Kinder sei die Impfung auch nicht riskanter als für Erwachsene.

Quellen: Deutschlandfunk, Arndt Reuning, pto