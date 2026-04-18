Iranische Armee

Offenbar passieren inzwischen einige Handelsschiffe die Straße von Hormus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Wie die iranische Armeeführung mitteilte, wird die Meerenge erneut streng kontrolliert, so lange die USA nicht die freie Schifffahrt zu iranischen Häfen ermöglichten. Zuvor gab es Meldungen, dass mehrere Öltanker die Meerenge passiert haben. Schiffsverfolgungsdaten bestätigten die Angaben.

Gestern hatte Teheran nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon die Öffnung der Straße von Hormus für Handelsschiffe bekannt gegeben. US-Präsident Trump begrüßte den Schritt - kündigte aber zugleich an, die Blockade iranischer Häfen bleibe bis zu einem Abkommen über ein Ende des Konflikts bestehen. Daraufhin drohte der Iran mit einer erneuten Sperrung der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Meerenge.

Unterdessen setzte Pakistan seine Vermittlungsbemühungen in dem Krieg zwischen den USA und dem Iran fort. Armeechef Munir beendete einen mehrtägigen Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Regierungschef Sharif führte Gespräche in Saudi-Arabien, Katar und der Türkei. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.