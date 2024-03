Tarifkonflikt

Bei der Lufthansa wird weiter gestreikt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Betroffen ist demnach vor allem der Flughafen München. Laut der Fluggesellschaft fallen 400 Flüge mit 50.000 Passagieren aus. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa sowie der Regionaltochter Cityline hatten bereits gestern am Flughafen in Frankfurt am Main gestreikt.

Auch morgen und übermorgen sind Einschränkungen für Fluggäste zu erwarten. Verdi hat die Luftsicherheitskräfte für heute an fünf Airports zu einem Warnstreik aufgerufen, und zwar in Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden, Köln und Berlin. Laut Flughafenverband ADV sind etwa 90.000 Passagiere betroffen. Der Flughafen Hannover teilte am Nachmittag mit , dass Verdi auch für Freitag zu Warnstreiks im Bereich der Luftsicherheit aufrufe. Davon sei unter anderem Hannover betroffen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.