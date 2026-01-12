Russland attackiert erneut ukrainische Städte. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurden ein Gebäude der Infrastruktur und ein Wohnhaus getroffen, wie die Behörden mitteilten. Zwei Menschen seien verletzt worden.

Der örtliche Stromversorger sprach von einem schweren Schaden. 35.000 Haushalte im Gebiet Odessa seien ohne Strom. Die Wiederherstellung der Versorgung brauche Zeit.

Wegen der Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es auch in Kiew, in Dnipro und anderen Städten so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht Frost mit Nachttemperaturen bis minus 18 Grad.

