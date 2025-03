Überschwemmungen in der ostaustralischen Stadt Lismore. (Jason O'brien / AAP / dpa )

Betroffen ist der Osten des Landes: In der Millionenmetropole Brisbane stehen in einigen Vierteln ganze Straßenzüge unter Wasser. Dort wurden heute binnen zwei Stunden fast so viel Niederschläge registriert wie sonst in einem kompletten Monat. Hinzu kommen starke Windböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. In rund 450.000 Haushalten und Geschäften in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales gibt es keinen Strom mehr. Tausende Rettungskräfte, freiwillige Helfer und Soldaten sind im Einsatz, um Menschen aus ihren Autos im Hochwasser zu retten, entwurzelte Bäume von Straßen zu räumen und umgekippte Strommasten zu bergen.

Der Sturm war ursprünglich als Zyklon vor der Ostküste aufgezogen, hatte dann aber an Stärke verloren und wurde zum tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft. Er traf gestern nördlich von Brisbane auf Land.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.