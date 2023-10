Neue Synagoge in Dessau

Einweihung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Bundeskanzler Scholz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff haben in Dessau an der Eröffnung der neuen Synagoge teilgenommen. Sie gilt als sichtbares Zeichen jüdischen Lebens in Deutschland. In Dessau gibt es aber auch Kritik an dem Neubau.

Ottersbach, Niklas | 22. Oktober 2023, 13:12 Uhr