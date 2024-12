Umsturz in Syrien

Ändert sich nun die deutsche Migrationspolitik?

Asylanträge von Syrern in Deutschland werden aktuell nicht bearbeitet, so die zuständige Behörde – wegen der unübersichtlichen Lage in Syrien. Für die in der Politik aufgeworfene Frage nach einer Rückkehr sei es deutlich zu früh, so ein Forscher.