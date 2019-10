"Wenn in der Demokratie jemand die Stimme erhebt, entsteht eine komische Spannung", sagt der Kulturjournalist Johan Schloemann, Redakteur bei der "Süddeutschen Zeitung" und Autor eines Buchs über "Die Kunst der freien Rede", im Dlf. Denn einerseits sei die Erwartung an die rhetorische Qualität der Rede hoch, andererseits bestehe aber auch der Wunsch nach Authentizität. Dem als Redner gerecht zu werden, sei eine hohe Herausforderung.

Doch die Spontaneität der freien Rede gehöre zur Demokratie. In Systemen, in denen Meinungsfreiheit eingeschränkt sei, sei in der Folge auch immer die spontane Rede unmöglich.

Ganz viel schreiben, denken, lesen

Freie Rede entstehe jedoch nicht ohne Vorlauf einfach im Affekt. Es gebe immer Material aus der Vergangenheit, auf das dann zurückgegriffen werde. Es gehe also nicht um blitzartige Eingebungen.

"Um überhaupt frei reden zu können, müssen wir ganz viel schreiben, denken, lesen und uns dann aber eben auch davon lösen", sagt Schloemann. Die Crux dabei sei nun, wie weit man sich das in der Redesituation traue.

So wichtig das für Demokratie sei, so gefährlich könne es dennoch auch werden. So sei Adolf Hitler beispielsweise ein glänzender freier Redner gewesen. Der dafür auch viel trainiert habe.

"Die Demokratie hat eine offene Flanke zur Demagogie", sagte Schloemann. Da könne man nur mit rhetorischer Kraft dagegen halten. Denn: "Die freie Rede ist nicht als solche gut, aber die Demokratie braucht sie."