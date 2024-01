Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen könnte bei der Wahl von ihrem derzeitigen Vize Lai Ching-te beerbt werden. (IMAGO / Newscom / EyePress / Chien Chih-Hung)

Am 13. Januar wählen die Menschen in Taiwan ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl für die Nachfolge von Tsai Ing-wen, die das Land mit ihrer Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) acht Jahre lang regierte und auf Eigenständigkeit setzte. Gute Chancen hat ihr Vizepräsident Lai Ching-te, der von der Kommunistischen Partei Chinas als „Separatist“ bezeichnet wird.

Welcher Weg bringt den 24 Millionen Menschen in der „Republik China“, wie Taiwan offiziell heißt, Frieden, Freiheit und Wohlstand?

Die Regierungspartei DPP will das Land unabhängiger von der Volksrepublik machen, um nicht irgendwann einverleibt zu werden. Mit diesem Kurs konnte sie 2016 erstmals gleichzeitig die Mehrheit im Parlament und das Präsidentenamt erringen und löste die traditionalistisch-nationalistische Kuomintang (KMT) ab. Tsai Ing-wen regiert seitdem als Präsidentin die semipräsidentielle Republik (Mischform aus parlamentarischem und präsidentiellem Regierungssystem).

Die Kuomintang (KMT) beherrschte seit 1949 Taiwan zunächst diktatorisch, seit den 1990ern ist sie Teil eines demokratischen Mehrparteiensystems. Bis heute ist sie der politische Hauptgegner der DPP. Ihr früheres Ziel war die Wiedereroberung des Festlandes. Inzwischen geht es ihr vor allem um wirtschaftliche Kooperation, auch mit dem Festland und sie betont die gemeinsamen Wurzeln mit China. Entsprechend finden sich unter den KMT-Anhängern auch viele Reiche und alte Eliten.

Die Taiwanische Volkspartei (TPP) will sich in der Mitte positionieren. Sie will eine Verbindung zu China schaffen und gleichzeitig die Eigenständigkeit und Demokratie bewahren. Ko Wen-je, ein früherer Arzt und dann Bürgermeister von Taipeh, gründete 2019 seine Partei und tritt nun erstmals bei den Präsidentschaftswahlen an. Lange verhandelte er mit dem früheren Polizeichef und Spitzenkandidaten der Kuomintang, Hou Yu-ih. Beide sollten gemeinsam antreten, einer als Präsidentschaftskandidat und einer als sein Vize. Aber es kam zu keiner Einigung, wer in der ersten Reihe stehen darf. Das dürfte vor allem der Demokratischen Fortschrittspartei, DPP helfen.

Taiwan hat eine stark wachsende Volkswirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2023 etwa 750 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu den größten der Welt. Im Gegensatz zu anderen Industriestaaten wuchs die Wirtschaft Taiwan sogar während der Pandemie.

Besonders wichtig ist die Herstellung von Computerchips und Halbleitern. Das Unternehmen "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“ (TSMC) ist - nach Samsung und Intel - der drittgrößte Chiphersteller der Welt und produziert mehr als die Hälfte aller weltweit eingebauten Halbleiter. Auch Apple bezieht seine Chips von dort. Bald soll TSMC bei Dresden eine Fabrik bauen, die der Bund mit fünf Milliarden Euro fördert.

Auch bei anderen IT-Geräten ist Taiwan Weltmarktführer, wie bei Motherboards, W-Lan-Routern und Notebooks.

Es ist kompliziert. Wirtschaftlich ist Taiwan abhängig von China, die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner. Es gibt viele taiwanische Firmen, die auf dem Festland in China produzieren, dort Arbeitsplätze schaffen, und Gewinne fließen auch wieder nach Taiwan zurück. Gleichzeitig erhebt die Kommunistische Partei Anspruch auf Taiwan, auch wenn die Insel nie zur Volksrepublik gehörte.

Die KP bewertet jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans als Provokation und droht mit der militärischen Übernahme der Insel. Seit dem Sieg der DPP hat die Volksrepublik den Kontakt zu Taiwan eingestellt. Der chinesische Staatschef Xi Jinping bekräftigte in seiner jüngsten Neujahrsansprache, eine Wiedervereinigung mit Taiwan werde es mit Sicherheit geben, sie sei "historisch unvermeidbar".

„Die militärische Bedrohungslage gegenüber Taiwan hat zugenommen“, sagt Taiwans Außenminister Joseph Wu. „Die Chinesen scheinen mögliche Angriffsszenarien zu trainieren. Aber die militärische Vorbereitung muss umfassend sein, um Taiwan anzugreifen. Das sehen wir noch nicht.“

Einen herkömmlichen Krieg hält er derzeit für unwahrscheinlich. Das sei das letzte Mittel der Kommunistischen Partei. Ihre Strategie sei eine andere: „Das chinesische Militär handelt nach dem mehr als 2000 Jahre alten militärphilosophischen Prinzip von Sunzi, und dessen erste Regel ist es, den Feind zu zerstören, ohne Gewalt anzuwenden. Und ich denke, das ist es, was China gerade versucht zu tun.“

Chinas Taktik

Die ständigen Drohungen von Xi Jinping sowie die Einsätze von Kampfjets und Kampfschiffen nahe Taiwan seien Beispiele für diese Taktik – alles Einschüchterungen. Trotzdem müsse sich Taiwan militärisch weiterentwickeln.

„Wir benötigen genug Abschreckungskapazitäten", sagt Joseph Wu. "Deshalb machen wir eine Militärreform. Wir investieren massiv in unser Militär und weiten auch den Grundwehrdienst für alle Männer aus von vier Monaten auf ein Jahr. Wir intensivieren das Training unserer Soldaten und wir sehen, wie die großen Länder wie die USA, Japan und Australien ihre militärischen Vorbereitungen in der Region intensivieren. Und zusammen sollten wir es verhindern können, dass ein Krieg ausbricht.“

Gezielte Kampagnen gegen Taiwan

Zur hybriden Kriegsführung der KP Chinas gehört auch das Ausschließen Taiwans von vielen internationalen Organisationen, die zunehmende diplomatische Isolation, Fake-News-Kampagnen und Cyberangriffe: „Taiwan ist das Ziel Nummer eins aller Länder auf der Welt, wenn es um Cyberattacken geht", sagt der Außenminister. "Laut unseren Berechnungen gab es in den vergangenen Jahren 15.000 Attacken pro Sekunde. Das ist die höchste Zahl in der Welt.“

Unabhängig überprüfen lässt sich diese Zahl von Joseph Wu nicht, aber Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Taiwan auf jeden Fall einer sehr hohen Zahl von Cyberattacken aus China ausgesetzt ist – vom Energiesektor bis zu Banken, dem Gesundheitsbereich und Regierungseinrichtungen. Dabei sei das Ziel nicht, alles lahmzulegen, sondern die Gesellschaft zu spalten: Das Vertrauen in Taiwans System, die Demokratie, solle erodieren.

leg