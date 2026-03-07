Hohe Preise für Diesel und Benzin

Die Benzin- und Dieselpreise sind seit dem Iran-Krieg stark gestiegen. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres)

Der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands, Rabl, sagte der "Stuttgarter Zeitung", das Rohöl sei von den Konzernen zu einem viel günstigeren Preis eingekauft und raffiniert worden. Nun werde es deutlich teurer verkauft als ursprünglich geplant. Das sei "Abzocke". Rabl beklagte weiter, die Tankstellenpächter und ihre Angestellten bekämen den Frust der Autofahrer ab, obwohl sie nichts mit der Preisentwicklung zu tun hätten.

Die Mineralölwirtschaft rechtfertigt die gestiegenen Preise als Vorsichtsmaßnahme vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte eine kartellrechtliche Prüfung der Preissprünge angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.