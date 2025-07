Demonstration gegen das neue Gesetz zur Korruptionsbekämpfung in Charkiw. (AP / Yevhen Titov)

In der Hauptstadt Kiew versammelten sich Demonstranten den zweiten Abend in Folge auf einem Platz unweit des ukrainischen Präsidialamtes. Auch in Charkiw und anderen Städten gab es Proteste.

Das Parlament in Kiew hatte am Dienstag ein Gesetz im Eiltempo verabschiedet, das die wichtigsten Antikorruptionsbehörden der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt. Präsident Selenskyj begründete die Entscheidung mit der Bekämpfung von russischem Einfluss. Am Abend sagte er in seiner Videoansprache, man habe die Bedenken der Demonstranten registriert. Es werde schon bald ein neues Gesetz geben, das die Unabhängigkeit der Behörden zur Korruptionsbekämpfung gewährleisten werde. Details nannte er nicht.

Die Bekämpfung von Korruption ist eine wichtige Voraussetzung für den angestrebten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

