Dutzende Abgeordnete der oppositionellen Demokraten verließen gestern vor einem geplanten Abstimmungstermin den Bundesstaat Texas und machten so das Parlament beschlussunfähig. Der republikanische Gouverneur von Texas, Abbott, drohte ihnen daraufhin mit Amtsenthebung. Die Republikaner in Texas wollen eine Wahlkreisreform durchsetzen, mit deren Hilfe sie bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr mehr Sitze im Repräsentantenhaus in Washington gewinnen könnten.

In den Konflikt hat sich auch der kalifornische Gouverneur Newsom eingeschaltet, der den Demokraten angehört und seinerseits eine Sonderabstimmung über die Neuziehung der Wahlkreise in seinem US-Bundesstaat angekündigt hat. In Kalifornien könnten dann mehr Sitze an die Demokraten fallen. Sollte Texas seine Maßnahmen vorerst aussetzen, werde er diese Pläne aber nicht weiterverfolgen, erklärte Newsom.

