Gesundheit

Der Vorstandsvorsitzende Baas sagte in Hamburg, verglichen mit den Arzneimittelpreisen in Norwegen, Südkorea oder Japan zahlten die Patienten in Deutschland eindeutig zu viel für dieselben Produkte. Der Gesetzgeber müsse dringend Maßnahmen zur Ausgabensenkung ergreifen. Die TK bezifferte das Einsparpotenzial für die gesetzliche Krankenversicherung auf jährlich 4,37 Milliarden Euro, wenn nur die 30 umsatzstärksten Medikamente auf das internationale Preisniveau angeglichen würden.
Baas forderte unter anderem ein Absenken der Umsatzsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent.
