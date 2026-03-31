Iran-Krieg

Es gab nächtliche Luftangriffe auf Militäreinrichtungen in der Provinz Isfahan. (AFP / -)

Israel und die USA griffen nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna unter anderem Militäranlagen in Isfahan an. Außerdem sei eine Entsalzungsanlage auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus schwer beschädigt worden. Entsalzungsanlagen sind im Iran und in anderen Staaten der Golfregion von großer Bedeutung für die Trinkwasserversorgung.

Der Iran griff Israel mit Raketen an. Im Großraum Tel Aviv wurden mindestens acht Menschen verletzt. Wie die israelische Armee mitteilte, feuerte die vom Iran unterstützte Hisbollah im Laufe des Tages Dutzende Drohnen und Raketen auf den Norden Israels ab. Davon betroffen sei auch die Küstenstadt Haifa gewesen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Kuwait meldeten erneut, Dutzende Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abgefangen zu haben. In Dubai wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM durch herabstürzende Trümmerteile vier Menschen leicht verletzt, in Saudi-Arabien nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei. Darüber hinaus seien Gebäude und Autos beschädigt worden.

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Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.