EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sowie US-Präsident Trump telefonieren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo)

An dem Telefonat sollen demnach auch weitere europäische Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Die USA hatten zunächst einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, der weitgehend russischen Forderungen entsprach. Nach einer Überarbeitung durch die Ukraine und europäische Staaten umfasst er nun nur noch 20 Punkte.

Kritik in Moskau an überarbeitetem Plan

Russland äußerte sich ablehnend zu den jüngsten westlichen Bemühungen um ein Friedensabkommen. Der neue Entwurf sei radikal anders als der Text, über den Moskau in den vergangenen Wochen mit Washington verhandelt habe, sagte Vize-Außenminister Rjabkow im russischen Fernsehen. Er warf der Ukraine und den Europäern vor, die Gespräche zu torpedieren. Ohne angemessene Lösung der Probleme, die zu dieser - Zitat - Krise geführt hätten, werde eine abschließende Einigung unmöglich sein.

Russland setzt Raketen- und Drohnenangriffe fort

Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden in der Nacht Kiew und andere Regionen ​ins Visier genommen. In Kiew und Umgebung wurden nach offiziellen Angaben sechs Menschen verletzt. Die russischen Luftangriffe wurden auch so weit im Westen der Ukraine ausgeführt, dass im benachbarten Polen die Flughäfen Rzeszow und Lublin vorübergehend geschlossen wurden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Einnahme einer Ortschaft im Südosten der Ukraine. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.