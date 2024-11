Tennis-Legende Rafael Nadal verabschiedet sich

Bei den Davis Cup Finals beendet Rafael Nadal seine Karriere. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jose Breton)

Auch wenn das Tennis-Spielen bei Rafael Nadal oft nach knallhartem Kampf und unmenschlicher Anstrengung ausgesehen und auch geklungen hat – er hat es wirklich geliebt. Wem das nicht klar war, dem muss es in den letzten Monaten und Jahren klar geworden sein: Nadal hat unter vielen Verletzungen gelitten. Besonders die seit dem Anfang seiner Karriere immer wiederkehrenden Probleme am Kahnbein-Knochen im Fuß gelten als äußerst schmerzhaft.

Dennoch hat es Nadal immer und immer und immer wieder versucht und ist auch immer wieder auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Vor allem wegen des Adrenalins bei großen Matches, sagt Nadal. "Diese Art von Adrenalinschub werde ich außerhalb des Profisports wohl nicht mehr fühlen."

Beeindruckende Bilanz

Einen Titel hätte Nadal zum Abschluss seiner Karriere sicher gerne, für seine Bilanz braucht er ihn aber nicht. Der Spanier hat alles erreicht, das im Tennis wichtig ist:

Den Davis Cup hat er schon mit 18 zum ersten Mal geholt. An seinem 19. Geburtstag hat er zum ersten Mal die French Open gewonnen. Ein Turnier, bei dem er bis zum Alter von 36 Jahren nur in Ausnahmefällen nicht den Siegerpokal bekommen hat. Auch die drei anderen Grand-Slam-Titel hat sich Nadal jeweils mindestens zwei Mal geholt. Und Olympiasieger ist er auch: im Einzel und Doppel. Kein anderer Spieler hat all diese Titel.

Bemerkenswert dabei: Nadals Karriere fällt in eine Zeit voller Tennis-Giganten. Auch der Schweizer Roger Federer und der Serbe Novak Djokovic gelten als Jahrhundert-Spieler. Bemerkenswert ebenfalls der große Respekt, der zwischen diesen Kontrahenten herrscht. Das letzte Spiel von Federer war ein Doppel mit Nadal. Bei der anschließenden Zeremonie haben die beiden Superstars weinend nebeneinander gesessen und sich an der Hand gehalten.

Körper beendet Karriere

Nun hört Nadal auf. Sein Körper lasse nicht mehr zu, dass er auf höchstem Niveau spiele, sagt er. "Ich kann nicht mehr so in einen Wettkampf gehen, wie ich das will und erwarte, weil mein Körper das nicht mehr zulässt."

Rafael Nadal hat am Dienstag im Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp im Einzel 0:2 gespielt. Nachdem auch im Doppel Carlos Alcaraz mit Marcel Granollers gegen die Niederlande mit 0:2 verloren hat , ist Spanien als Team ausgeschieden. Für Nadal war das Spiel gegen Botic van de Zandschulp also sein letztes Spiel. Den Titel hätte ihm gerne noch sein Nachfolger Carlos Alcaraz ermöglicht.