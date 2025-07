Die Novelle solle sofort in Eilform angenommen werden, schrieb Parlamentspräsident Stefantschuk auf Facebook. Zudem befürworte er eine unverzügliche Unterzeichnung des Gesetzes. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass sich alle Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen zweimal im Jahr einem Lügendetektortest unterziehen müssen . Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft, dadurch solle ein russischer Einfluss in den staatlichen Stellen ausgeschlossen werden.