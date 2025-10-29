Folgt der Bundesstaat Texas mit seiner Klage den unbelegten Behauptungen von Präsident Trump? (Getty Images / baibaz – Deutschlandradio / Malte Kollenberg)

Der dortige Generalstaatsanwalt wirft den Unternehmen "Johnson & Johnson" sowie "Kenvue" vor, eine Verbindung des Medikaments zu Autismus und ADHS verschwiegen zu haben. Diese Verbindung gibt es allerdings nach Angaben von Forschern gar nicht.

"Kenvue" erklärte, man sei zutiefst besorgt über die Verbreitung solcher Falschinformationen. Der Medikamenten-Wirkstoff Paracetamol sei die sicherste Option zur Schmerzlinderung für schwangere Frauen.

Hintergrund der Anklage ist eine Äußerung von US-Präsident Trump im veergangenen Monat. Er hatte behauptet, das Medikament löse Autismus bei Föten aus. Weltweit hatten Fachleute dies als unbelegt zurückgewiesen. Texas wird von Trumps Republikanern regiert.

