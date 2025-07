Fiel immer wieder mit kruden Theorien zu Corona und Impfungen auf: Robert F. Kennedy Jr. (r.) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Javier Gallegos)

Der 23. August 2024 in Glendale, Arizona. Donald Trump steht im Wahlkampf unter Druck, deswegen hat er einen Überraschungsgast nach Arizona mitgebracht: Robert F. Kennedy Jr. Der kündigt das Ende seiner eigenen Präsidentschaftskampagne an – ab sofort arbeitet er mit Trump zusammen. Das gemeinsame Ziel: Make America Healthy Again – Amerika wieder gesund machen, kurz MAHA. Trump gewinnt die Wahl und Kennedy wird zur Belohnung zum Gesundheitsminister ernannt.

Die Ernennung stößt sofort auf Kritik. Kennedy ist immer wieder mit kruden Theorien aufgefallen, so zum Beispiel: Borreliose sei höchstwahrscheinlich ein biologischer Kampfstoff, an der Polioimpfung seien mehr Menschen gestorben als an der Kinderlähmung selbst und das Coronavirus verschone eigenartigerweise vor allem jüdische und chinesische Menschen. Gemeinsam mit seiner MAHA-Bewegung ist Robert F. Kennedy Jr. jetzt für die Gesundheitspolitik der USA verantwortlich.

Am Anfang der Bewegung steht die Bestandsaufnahme: Die USA befänden sich in einer tiefen Gesundheitskrise. Dabei wird eine Drohkulisse von apokalyptischem Ausmaß aufgebaut. Ernährungsinfluencerin Casey Means warnt vor einem drohenden Gesundheitskollaps, dessen Todeszahlen mit einem Genozid vergleichbar wären. Die Fitnesstrainerin und TV-Persönlichkeit Jillian Michaels sieht die USA sogar bereits mitten in einem Kampf gegen die Ausrottung.

Der Grund dafür ist die angebliche Epidemie chronischer Krankheiten. Die Bevölkerung werde übergewichtiger, depressiver, impotenter. Die Daten geben das nur bedingt her. Die Lebenserwartung in den USA war nie höher, die Kindersterblichkeit nie geringer. Daten, die Anhänger der MAHA-Bewegung wohl nicht kümmern. Zum Kern der MAHA-Bewegung gehört eine grundlegende Ablehnung von Wissenschaft. Anstelle von wissenschaftlichen Prinzipien setzen MAHA-Vertreter auf einen angeblichen „gesunden Menschenverstand“.

Statt belastbarer Daten verbreitet die Bewegung eine ganz klassische Verschwörungstheorie. Die epochale Krise der USA sei kein Zufall, sagen Means, Michaels und Kennedy. Verantwortlich sei eine Allianz aus Pharmakonzernen, Lebensmittelindustrie und korrupten Behörden. Aus Profitgier würden immer neue schädliche Medikamente und Impfungen produziert und verabreicht, gleichzeitig stellten Lebensmitteltechniker Inhaltsstoffe her, die süchtig machten und giftig seien. Das alles werde von den Behörden gedeckt, weil die heimlich daran mitverdienten.

„Tatsächlich weist die MAHA-Bewegung auf reale Probleme hin“, erklärt Jonathan Jarry, Experte für Wissenschaftsleugnung am Büro für Wissenschaft und Gesellschaft der McGill Universität im kanadischen Montreal. „Doch sie sind gänzlich unfähig, diese Probleme zu lösen. Denn man muss diesen kleinen Kern Wahrheit in den Kontext mit all dem Nonsens setzen, der daraus sprießt. Ihre Lösungen sind Wunschvorstellungen, sie haben keinerlei wissenschaftliche Grundlage.“

Kennedy und Co. wollen die angeblich giftigen Chemikalien aus Lebensmitteln verbannen, die Korruption in Behörden „mit dem Vorschlaghammer“ zerschlagen, so Kennedy und Medikamente und Impfungen endlich auf ihre Sicherheit testen. Dass all diese Tests längst stattgefunden haben, leugnen die Mitglieder der MAHA-Bewegung gegen jede Evidenz. Überhaupt spielen wissenschaftliche Ergebnisse eine untergeordnete Rolle. So ist beispielsweise der Wellness-Influencer Jason Karp der Meinung, dass man ein zu großes Vertrauen in wissenschaftliche Studien habe – stattdessen müsse man sich wieder mehr auf den „gesunden Menschenverstand“ verlassen.

Anstelle von Medikamenten und Impfungen werde man die Gesundheitskrise der USA mit guter Ernährung und der Beseitigung von Giftstoffen in den Griff kriegen. Die Versprechungen basieren häufig auf eigenen Erfahrungen. Mikhaila Fuller, die online Nahrungsergänzungsmittel vertreibt, erzählt davon, dass sie ihre vielfältigen Gesundheitsprobleme in den Griff bekommen habe, nachdem sie ihre Medikamente, wie zum Beispiel Antidepressiva, abgesetzt und ihre Ernährung radikal umgestellt habe. Seit sie nur noch Rind- und Lammfleisch sowie Salz zu sich nehme, seien all ihre Beschwerden verschwunden. Dahinter verbirgt sich auch die Vorstellung von einer angeblich gesunden Natur und giftigen Chemikalien.

Manchmal steckt hinter den angepriesenen Lösungen ein simples Geschäftsmodell, erklärt der Virologe und Impfforscher Peter Hotez, der die MAHA-Bewegung genau beobachtet. Aus der Bewegung heraus wurden zeitweise das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin und das Malariamedikament Hydroxychloroquin als Medikamente gegen Covid beworben. Beide Stoffe sind wirkungslos gegen Coronaviren. Wirkungslos – und günstig. „Beide Wirkstoffe sind billig und einfach verfügbar. Also haben einige Wellness-Influencer und Alternativmediziner große Mengen von ihnen aufgekauft, in den einschlägigen Podcasts und TV-Shows angepriesen und dann teuer als Heilmittel gegen Covid verkauft“, sagt Hotez.

Was die MAHA-Bewegung den Pharmaunternehmen vorwirft, machen MAHA-Protagonisten also selbst.

Die "Make America Healthy Again"-Bewegung ist eine heterogene Gruppe. Manche Forderungen widersprechen einander – Mikhaila Fuller schlägt eine fleischlastige Ernährung und den Verzicht auf Medikamente vor, andere wollen mehr Obst auf den Speiseplänen von Schulen und Kindergärten und wieder andere verkaufen vermeintliche Wundermittel.

Mit seiner Vereidigung als Gesundheitsminister im Februar hat Kennedy begonnen, den wissenschaftlichen Betrieb und die Gesundheitspolitik auf den Kopf zu stellen. Seitdem regiert das Chaos die US-Gesundheitspolitik.

Vertraute und Gesinnungsgenossen wie die Alternativmediziner und Covidimpfgegner Vinay Prasad, Marty Makary und Jay Bhattacharya hat Kennedy für führende Positionen bei Gesundheitsbehörden wie FDA, NIH und CDC berufen, mit ihnen Impfexperten wie Peter Marks ersetzt. Die Diätinfluencerin Casey Means, deren Approbation seit 2024 ruht, soll Surgeon General werden, so etwas wie Amerikas Chefärztin.

Tausende Stellen bei FDA, NIH und CDC wurden abgebaut, teilweise ganze Abteilungen und Behörden, zum Beispiel zur Forschung zu Krankheitserregern wie Hepatitisviren oder Gonorrhoe, erst geschlossen und wenige Wochen später wieder eröffnet. Alle Mitglieder von ACIP, dem Gremium, das für Impfempfehlungen zuständig ist, wurden entlassen, teils durch Impfgegner ersetzt. Die Covid-Impfempfehlung für Schwangere und Kinder wurde aufgehoben, begründet mit teils erfundenen oder grob missinterpretierten Daten.

„Wir erleben gerade das Worst-Case-Szenario“, erklärt Jonathan Jarry, „Pseudowissenschaften und Verschwörungserzählungen, früher Randphänomene, werden jetzt von den führenden Figuren der US-Gesundheitspolitik verbreitet und dann in Behörden durchgesetzt.“

Im Januar brachen in Texas die Masern aus. Die Infektionswelle ist auf dem Weg, die schlimmste seit über 30 Jahren zu werden, erstmals seit 2015 gab es wieder Todesfälle. Peter Hotez, der Virologe und Impfforscher, lebt und arbeitet in Texas. „Man konnte genau vorhersagen, wo dieser Ausbruch stattfinden würde, denn dort sind die Impfraten besonders niedrig.“

Anstatt sich voll zur effektiven und sicheren Impfung gegen Masern zu bekennen, verbreitet Kennedy selbst jetzt Desinformation über den Impfstoff. Stattdessen empfiehlt er Vitamin A und Fischöl gegen die Infektionen. Ernährung statt Biomedizin.

Eine Studie der Stanford Universität hat errechnet, dass es in den USA in den nächsten 25 Jahren über 800.000 Fälle der ehemals fast ausgerotteten Masern geben werde. Sollte die Impfquote auch nur um zehn Prozent sinken, würde es schon über elf Millionen Fälle geben.

„Wir werden die Rückkehr von eigentlich vermeidbaren Krankheiten sehen“, ist sich Peter Hotez sicher, „die Masern tauchen nur als erste auf, weil sie so ansteckend sind. Aber andere, wie Keuchhusten und sogar die Kinderlähmung, werden wahrscheinlich folgen.“