Die Meinungs- und Medienfreiheit sind zentrale Grundrechte unserer Demokratie – festgeschrieben gleich zu Beginn des Grundgesetztes in Artikel 5 . Doch was wäre, wenn in Deutschland Demokratiefeinde an die Macht kämen? An welchen Stellen könnten sie versuchen, diese Grundrechte zu schwächen - oder gar abzuschaffen?