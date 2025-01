Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow)

Zudem habe die AfD deutliche Signale der Radikalisierung in die eigene Szene gesendet. Auch von der in Riesa angekündigten Gründung einer neuen Jugendorganisation dürfe man keine Mäßigung erwarten. Vielmehr wolle man die bisherige "Junge Alternative" vor einem Verbot bewahren und sich einen stärkeren Einfluss der Mutterpartei sichern. Laut Kramer ist davon auszugehen, dass die Kräfte und politischen Vorstellungen der Jugendorganisation noch viel stärker in der AfD zum Ausdruck kommen werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.