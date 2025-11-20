Alice und Ellen Kessler in Grünwald, 2025 (picture alliance / SZ Photo / Claus Schunk)

Es gebe kein Verfahren, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen assistierten Suizid erfüllt seien, sagte er im RBB. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lauterbach betonte, er sei Befürworter des assistierten Suizids. Psychisch uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit und die Abwesenheit aller kommerziellen Interessen müssten aber sichergestellt sein, erklärte der Ex-Gesundheitsminister der Rheinischen Post. Der Deutsche Caritasverband äußerte sich besorgt über die Berichterstattung zum Tod der Kesslers. Teilweise werde ihr Suizid idealisiert und erscheine fast durchweg als souveräne Entscheidung. Inwieweit er jedoch als Ausdruck von Ausweglosigkeit zu werten sei, gegen die das soziale Umfeld hätte etwas tun können, werde kaum gefragt.

Die Kessler-Zwillinge waren am Montag mit 89 Jahren gestorben. Sie nutzten die Dienste einer Sterbehilfe-Organisation.

Warnhinweis

Berichte über Suizid können beunruhigend oder verstörend wirken. Wir berichten deshalb nur in Ausnahmefällen darüber. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch. Kostenfreie Hilfe zu jeder Zeit bietet zum Beispiel die Telefonseelsorge - unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder im Internet . Weitere Hilfsangebote finden Sie hier

