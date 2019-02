Das Problem an den gängigen sozialen Medien und Kommunikationsplattformen sei der Hang zur Vereinfachung und zur sofortigen Bewertung, findet Festivalkurator Kristoffer Gansing. "Wir müssen neue Kommunikationswege finden", sagte er im Corsogespräch im Deutschlandfunk.

Algorithmen schreiben selber Musik

Die Transmediale liefert in diesem Jahr vielleicht keine endgültigen Antworten, aber zumindest viele Denkanstöße. In Performances und Installationen treten die teilnehmenden Künstler beispielsweise in den Dialog mit Robotern, sprachunterstützten Assistenzprogrammen und Algorithmen, die selber Musik schreiben können.

