Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj geben eine Pressekonferenz. (AP / Ebrahim Noroozi)

An dem Treffen nehmen der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow sowie dessen britischer Amtskollege Healey und NATO-Generalsekretär Rutte teil. Weitere Teilnehmer werden zugeschaltet.

Gestern vereinbarten Deutschland und die von Russland angegriffene Ukraine den Ausbau ihrer Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft. Am Rande eines Treffens von Bundeskanzler Merz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin wurden mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, unter anderem zur Kooperation im Rüstungsbereich. Im ZDF betonte Selenskyj, dass Deutschland der größte strategische Partner seines Landes in Europa sei. Die Bundesrepublik helfe der Ukraine derzeit mehr als die USA. Selenskyj äußerte die Befürchtung, dass sein Land in Zukunft weniger Waffen erhalten werde, sollte der Iran-Krieg der USA noch länger andauern. Zudem beklagte er Nachschubprobleme beim Patriot-Luftabwehrsystem.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.