Treffen von Merkur, Venus und Mond 3 M's am Morgenhimmel

In den kommenden Tagen lässt sich am Morgenhimmel ein hübsches Dreiertreffen mit wechselnden Positionen beobachten. Teilnehmer Nummer eins ist die helle Venus, die schon seit Juli als Morgenstern die Frühaufsteher am Osthimmel begrüßt. Sie stand Mitte August im größten Winkelabstand zur Sonne.

Von Hermann-Michael Hahn

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek