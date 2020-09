Fly gründete sich 2000 als Gemeinschaftsprojekt: Alle drei Musiker tragen gleichberechtigt Stücke zum Repertoire bei. Schlagzeuger Jeff Ballard und Bassist Larry Grenadier waren bis dahin vor allem als begehrte Sideman aktiv, u.a. bei den Pianisten Chick Corea und Brad Mehldau. Im pianolosen Trio mit dem Saxofonisten Mark Turner öffnen sie das traditionell mit dieser Besetzung assoziierte „Powerhouse“-Spiel für weite Räume, überraschende Grooves und komplexe Ideen. Turner gehört zurzeit zu den einflussreichsten Stilisten auf seinem Instrument. Sein Spiel verschmilzt die geschmeidige Melodik des Cool Jazz-Pioniers Warne Marsh und die explosive Energie John Coltranes - und das mit bemerkenswerter Kontrolle bis in die höchsten Lagen des Tenorsaxofons. Der Konzertmitschnitt aus dem DLF-Archiv zeigt die Band eindrucksvoll in all ihren Facetten - von filigran bis zupackend.

Einen Audiobeitrag zur Geschichte von Fly mit einem exklusiven Interview mit Mark Turner finden sie hier:

Fly - Gespräch mit Mark Turner (18:35)

Mark Turner, Tenorsaxofon

Larry Grenadier, Bass

Jeff Ballard, Schlagzeug

Aufnahmen vom 4.7.2010 bei Jazz Baltica in Salzau