Trump und Putin in Anchorage, Alaska. (Getty Images / Andrew Harnik)

Trump sagte Fox News, es sei möglich, dass der russische Präsident kein Abkommen schließen wolle. Er habe nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und europäischen Politikern im Weißen Haus mit Putin telefoniert. Dabei sei es um ein mögliches persönliches Gespräch von Putin und Selenskyj gegangen.

Mit Blick auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine schloss Trump eine NATO-Mitgliedschaft des Landes aus. Europa sei jedoch bereit, in irgendeiner Form Truppen zu stellen. Die USA würden dies nicht tun, könnten aber andere Hilfe leisten, etwa aus der Luft.

