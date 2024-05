Trump als Straftäter verurteilt

Und jetzt?

Schuldig in allen Anklagepunkten – so die Meinung der Geschworenen im Schweigegeld-Prozess. Ein Präzedenzfall. Aber was ändert das im Wahlkampf? Und: Fridays for Future mobilisieren vor der Europawahl. Hat die Klimabewegung noch Einfluss? (17:17)