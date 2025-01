Amtseinführung Trump (Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa)

Mehrere hochrangige Bedienstete hätten ihre Ämter verloren, und mehr als tausend weitere würden folgen, erklärte Trump. Man sei dabei, von der Vorgängerregierung ernannte Mitarbeiter zu identifizieren und zu entfernen, die nicht mit der Vision übereinstimmten, Amerika wieder großartig zu machen.

Unter anderem wurde der Chefin der US-Küstenwache, Fagan, gekündigt. Sie war von Trumps Vorgänger Biden ernannt worden und die erste Frau, die an der Spitze einer der Sparten des US-Militärs stand.

Klage gegen Änderung am Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt

Der Plan von Trump, das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abzuschaffen, stößt auf Widerstand. Bürgerrechts-Organisationen reichten eine Klage gegen den Erlass ein. Zudem verkündete der Justizminister des Bundesstaates New Jersey, Platkin, dass 18 US-Bundesstaaten, der District of Columbia und die Stadt San Francisco Trump und dessen Regierung verklagen. Präsidenten könnten die Verfassung und eine jahrhundertealte Rechtsprechung nicht mit einem Federstrich außer Kraft setzen, sagte Platkin.

Im 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung heißt es, dass Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren werden, Bürger des Landes sind. Trump argumentiert, das gelte nicht, wenn die Mutter widerrechtlich oder nur temporär in den USA gewesen sei.

