"Fast keine Angriffsziele mehr"

US-Präsident Trump (Aufnahme am 5. März) (picture alliance / Zumapress.com / Molly Riley / White House)

Es gebe fast keine Ziele mehr, die man noch angreifen könne, sagte Trump der Plattform "Axios". Das Kriegsende hänge allein von seinem Willen ab. Der israelische Verteidigungsminister Katz erklärte dagegen, man werde den Krieg gegen den Iran ohne zeitliche Begrenzung fortsetzen. Der türkische Präsident Erdogan sagte, ein Ende der Kampfhandlungen sei möglich, wenn der Diplomatie eine Chance gegeben werde. Die Türkei sei mit allen Seiten im Gespräch, um dies zu erreichen.

Das israelische Militär startete nach eigenen Angaben erneut Angriffswellen auf die libanesische Hauptstadt Beirut und den Iran. In der Straße von Hormus gab es weitere Zwischenfälle. Mehrere Handelsschiffe wurden in der Meerenge von Geschossen getroffen. Laut dem US-Sender CNN begannen die iranischen Revolutionsgarden damit, das Gebiet zu verminen. Nach Angaben von Bundesaußenminister Wadephul hingegen gibt es bislang keine Hinweise darauf. Allerdings sei die Straße von Hormus derzeit faktisch blockiert. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Energieversorgung. Wie Erdogan drängte er auf eine diplomatische Lösung der Krise.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.