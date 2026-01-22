US-Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Rutte bei einem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

NATO-Generalsekretär Rutte, der die Vereinbarung mit Trump getroffen hatte, erklärte, die Mitgliedsländer der Allianz müssten ihre Anstrengungen für die Sicherheit in der Arktis verstärken. Es sei nun an den NATO-Kommandeuren, Einzelheiten festzulegen.

Vereinbarung besteht offenbar aus vier Punken

Wie das "Handelsblatt" aus Teilnehmerkreisen des Gesprächs zwischen Trump und Rutte in Davos erfuhr, besteht die Vereinbarung aus vier Punkten. Von Eigentumsrechten war zunächst keine Rede. Die vier Punkte sind:

1. Keine neuen Zölle gegen europäische Staaten

2. Neufassung des Stationierungsvertrags von 1951 für das US-Militär auf Grönland, der den Aufbau und Betrieb von zahlreichen Stützpunkten erlaubt, inklusive eines Raketenabwehrschirms mit dem Namen „Golden Dome“

3. Die USA bekommen ein Mitspracherecht bei Investitionen auf Grönland

4. Europäische NATO-Staaten verpflichten sich zu einem stärkeren Engagement in der gesamten Arktis

Souveränität von Grönland wohl kein Thema

Nach Angaben von Rutte kam die Frage der Souveränität Grönlands bei seinem Gespräch mit Trump nicht mehr auf. Der US-Präsident konzentriere sich vielmehr auf den Schutz der arktischen Region, sagte der NATO-Generalsekretär. Dort fänden Veränderungen statt, etwa verstärkte Aktivitäten Russlands und Chinas.

Dänemark und Schweden begrüßten die Ankündigungen Trumps. Der dänische Außenminister Rasmussen sagte, wichtig sei, dass eine Lösung gefunden werde, die die Menschen in Grönland respektiere. Dänemark wolle auf die Bedenken der USA eingehen. Die schwedische Außenministerin Stenergard betonte, so wie es aussehe, habe die Zusammenarbeit der Unterstützer Dänemarks Wirkung gezeigt.

Bundesfinanzminister Klingbeil warnte am Abend vor zu großem Optimismus. Man sollte sich nicht "zu früh freuen" und zunächst abwarten, was konkret zwischen Trump und Rutte vereinbart worden sei, sagte der SPD-Chef im ZDF.

Trump betont strategische Schlüsselposition Grönlands

Zuvor hatte Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in einer Rede seinen Anspruch auf Grönland untermauert und zu sofortigen Gesprächen über eine Übernahme der Arktisinsel durch sein Land aufgerufen . Die Anwendung militärischer Gewalt schloss Trump aus. Grönland habe für die USA eine strategische Schlüsselposition inne. Niemand sei besser für die Verteidigung der Insel geeignet als die Vereinigten Staaten.

Trump sagte, "ich habe großen Respekt für die Menschen in Grönland und in Dänemark, aber jeder NATO-Verbündete muss in der Lage sein, das eigene Territorium zu verteidigen." Er fügte hinzu, die USA hätten die Insel nach dem Zweiten Weltkrieg dummerweise an Dänemark zurückgegeben. Nun erweise sich das Land als undankbar.

Wegen des Streits um Grönland wollen sich heute die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu einem Sondergipfel treffen. Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.