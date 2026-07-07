Gipfel in Ankara
Trump erneuert Kritik an europäischen Verbündeten - "bin enttäuscht von der NATO"

US-Präsident Trump hat vor dem NATO-Gipfel in der Türkei seine Kritik an den europäischen Verbündeten erneuert.

    Präsident Donald Trump wird bei seiner Ankunft zum NATO-Gipfel in Ankara, Türkei, vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (links) begrüßt.
    US-Präsident Trump wurde vom türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara empfangen. (picture alliance/AP Photo/Alex Brandon)
    Er sagte bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara, die USA seien im Krieg gegen den Iran im Stich gelassen worden. Konkret nannte Trump die Länder Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich. Der US-Präsident betonte, er sei enttäuscht von der NATO und schloss den Abzug weiterer amerikanischer Soldaten aus Europa nicht aus.
    Der zweitägige NATO-Gipfel in der Türkei beginnt am Abend offiziell mit einem gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs. NATO-Generalsekretär Rutte stellte am Rande des Gipfels heute neue Rüstungsprojekte im Umfang von mehreren Milliarden Euro vor. Unter anderem soll eine Flotte von 14 AWACS-Aufklärungsflugzeugen ersetzt werden. Zudem wollen die Verbündeten in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr investieren.
    Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.