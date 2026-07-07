Gipfel in Ankara

US-Präsident Trump wurde vom türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara empfangen. (picture alliance/AP Photo/Alex Brandon)

Er sagte bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara, die USA seien im Krieg gegen den Iran im Stich gelassen worden. Konkret nannte Trump die Länder Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich. Der US-Präsident betonte, er sei enttäuscht von der NATO und schloss den Abzug weiterer amerikanischer Soldaten aus Europa nicht aus.

Der zweitägige NATO-Gipfel in der Türkei beginnt am Abend offiziell mit einem gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs. NATO-Generalsekretär Rutte stellte am Rande des Gipfels heute neue Rüstungsprojekte im Umfang von mehreren Milliarden Euro vor. Unter anderem soll eine Flotte von 14 AWACS-Aufklärungsflugzeugen ersetzt werden. Zudem wollen die Verbündeten in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr investieren.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.