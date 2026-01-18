US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / Sipa USA / Nicole Combeau)

Es ​sei ​an der ​Zeit, für eine neue Führung in dem Land ‌zu sorgen, sagte ​er der Nachrichten-Website "Politico". Die Machthaber in Teheran stützten ihre Herrschaft auf Unterdrückung und Gewalt.

Irans oberster Führer Chamenei hatte Trump zuvor für die landesweiten Massenproteste verantwortlich gemacht. Vor Anhängern in Teheran sagte er, Trump habe persönlich in die Unruhen eingegriffen und die -Zitat- Aufständischen ermutigt, weiterzumachen und keine Angst zu haben. Chamenei räumte ein, dass es Tausende Tote während der Proteste gegeben habe

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.