Die internationale Lage und andere wichtige Angelegenheiten erforderten seine Anwesenheit in Washington, sagte er in Kananaskis. Damit kommt auch ein geplantes Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht zustande, der als Gast zum zweiten und letzten Tag des Gipfels anreist. Mit Blick auf die Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran verständigten sich die Gipfelteilnehmer unerwartet auf eine gemeinsame Erklärung. In dem von Gastgeber Kanada veröffentlichten Text wird der Iran als - Zitat - "die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors" bezeichnet und Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Zudem wird klargestellt, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Direkte Kritik am israelischen Vorgehen gegen den Iran findet sich in der Erklärung nicht.

