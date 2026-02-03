Vor Midterms im November

Donald Trump (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Es gebe Bundesstaaten, die korrupt seien, sagte Trump in einem Podcast des ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktors Dan Bongino . Es brauche daher ein bundesweites Kontrollsystem für Wahlen. "Die Republikaner sollten sagen: Wir wollen die Macht übernehmen, zumindest an einigen Orten." Trump erneuerte die falsche Behauptung, wonach ihm der Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl 2020 gestohlen worden sei.

Die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms, finden im November statt. Dabei geht es um die Sitze im Repräsentantenhaus, Teile des Senats sowie die Gouverneursposten von mehr als der Hälfte der Bundesstaaten.

In den USA werden Wahlen gemäß Verfassung von den Bundesstaaten und lokalen Behörden durchgeführt.

FBI durchsuchte Wahlbüro in Georgia

Die Bundespolizei FBI hatte vergangene Woche im Bundesstaat Georgia ein Wahlbüro durchsucht und dabei Medienberichten zufolge Unterlagen im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl 2020 beschlagnahmt. Hintergrund seien die – von der Justiz vielfach widerlegten – Behauptungen Trumps, die Wahl sei damals zugunsten des Demokraten Biden manipuliert worden. Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Gabbard, sagte, Trump selbst habe sie angewiesen, für die umstrittene Durchsuchung nach Atlanta zu fahren.

Der als "Swing State" hart umkämpfte Bundesstaat Georgia hatte bei der Wahl 2020 eine zentrale Rolle gespielt.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.