US-Präsident Trump und Russlands Präsidnet Putin 2018 in Helsinki. (picture alliance / dpa / Valery Sharifulin)

Er schließe nicht aus, dass die Begegnung ergebnislos bleibe, sagte Trump dem Sender Fox News. Er betrachte das Gespräch in Alaska vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen, bei dem es dann zu einem "Deal" kommen könne. Nach früheren Angaben zieht Trump in Betracht, dass dazu auch der ukrainische Präsident Selenskyj geladen wird.

Putin lobte Trumps Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine. Die US-Regierung unternehme seiner Ansicht nach aufrichtige Anstrengungen, hieß es aus dem Kreml in Moskau.

Die europäischen Verbündeten der Ukraine befürchten weiterhin, dass Trump und Putin Verabredungen zulasten der Ukraine treffen könnten. Das Treffen soll morgen um 11.30 Uhr Ortszeit in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska beginnen. Das entspricht 21.30 Uhr deutscher Zeit.

