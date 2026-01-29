US-Präsident Trump leitet eine Kabinettssitzung im Weißen Haus in Washington (Archiv). (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Trump sagte bei einer Kabinettssitzung in Washington, er habe den russischen Präsidenten persönlich gebeten, die Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und weitere Städte wegen der extremen Kälte auszusetzen. Putin habe dem zugestimmt. Eine Bestätigung aus Moskau gibt es jedoch noch nicht.

Russland hatte seine Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine zu Jahresbeginn noch einmal verstärkt. Bundeskanzler Merz bezeichnete dies heute als "tägliche Kriegsverbrechen" Russlands gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine.

Nach dem jüngsten Beschuss der Heizkraftwerke in Kiew war gut die Hälfte der Millionenstadt bei teils zweistelligen Minusgraden tagelang ohne Fernheizung. Deutschland hat deshalb zwei mobile Blockheizkraftwerke an die Ukraine übergeben. Damit erhalten etwa 86.000 Menschen wieder Strom und Wärme. Nach zwei Tagen mit leicht über null Grad werden für das Wochenende wieder starke Fröste mit zum Teil unter minus 20 Grad in der Nacht erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.