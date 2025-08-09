Treffen sich bald in Alaska: Donald Trump und Wladimir Putin. (Evan Vucci/AP/Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa)

Hauptthema des Treffens dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Trump hatte angeregt, dass später auch der ukrainische Präsident Selenskyj dazustoßen sollte. Dieser und Putin stellten dafür jedoch unterschiedliche Bedingungen.

Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hatten die beiden Staatschefs mehrmals telefoniert, sich jedoch nicht persönlich getroffen. Gestern war ein Ultimatum des US-Präsidenten an Russland abgelaufen, bis zu dem der Kreml einer Waffenruhe in der Ukraine hätte zustimmen sollen - was er nicht tat. Trump hatte gedroht, in diesem Fall weitere Strafmaßnahmen sowie Strafzölle gegen russische Handelspartner zu verhängen. Gegen Indien erließ er bereits am vergangenen Mittwoch - also noch vor Ablauf des Ultimatums - zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent, die am 27. August in Kraft treten. Er begründete dies damit, dass Indien große Mengen Öl von Russland kaufe und es so unterstütze.

Diesen Termin nannte Trump auf seinem Onlinedienst "Truth Social". Er schrieb, Ort der Zusammenkunft werde der US-Bundesstaat Alaska sein. Weiter äußerte er sich nicht.

