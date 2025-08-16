US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin nach einer gemeinsamen Pressekonferenz in Alaska. (AP / Jae C. Hong)

Das Treffen auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Alaska dauerte knapp drei Stunden. Im Mittelpunkt der Unterredung sollten ein mögliches Ende des Ukrainekriegs und eine Verbesserung der US-russischen Beziehungen stehen. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprachen beide Staatschefs von einem sehr produktiven Treffen, nannten aber keine konkreten Ergebnisse. Trump deutete an, dass man sich zwar bei vielen Punkten einig gewesen sei, die großen Fragen aber nicht geklärt werden konnten. Auch ob es demnächst ein weiteres Treffen gibt, wurde offen gelassen. Fragen der anwesenden Journalisten wurden nicht zugelassen.

Der Gipfel hatte um 21:30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit begonnen. Nach ihrer Landung auf einem Militärflugplatz in Anchorage begrüßten sich die beiden Staatschefs, stiegen in ein Auto und fuhren gemeinsam zum Tagungsort. Das ursprünglich geplante Einzelgespräch zwischen Trump und Putin war abgesagt worden. Kurz vor dem Treffen teilte das Weiße Haus mit, dass auf US-Seite auch Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff teilnehmen werden. Auf russischer Seite kamen Außenminister Lawrow und der außenpolitische Berater Uschakow hinzu.

Trump hatte in den vergangenen Tagen wiederholt betont, die Gespräche dienten in erster Linie der Vorbereitung eines künftigen Dreiertreffens mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Es sollten keine Entscheidungen ohne die Ukraine gefällt werden. Selenskyj forderte im Vorfeld, das Treffen müsse den Weg zu einem gerechten Frieden ebnen.

