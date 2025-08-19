Nach Ukraine-Gesprächen

Trump, Selenskyj und Putin (Morissard/Bednyakov/AP/dpa)

Trump fügte hinzu, auf ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin solle dann zu einem späteren Zeitpunkt ein Dreiergipfel folgen, an dem auch er selbst teilnehmen werde. In Verhandlungskreisen des Ukraine-Gipfels in Washington hieß es, das bilaterale Treffen sei von Putin vorgeschlagen worden. Ort und Zeit seien noch zu klären. Putins außenpolitischer Berater Uschakow hingegen erklärte lediglich, dass direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew auf höherer Ebene geführt werden sollten als bisher. Er sprach zunächst nicht von einem Gipfeltreffen.

Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt

Trump hatte vor seinem Telefonat mit Putin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem auch Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und NATO-Generalsekretär Rutte in Washington empfangen. Er erklärte, es gebe gute Aussichten, den Ukraine-Krieg langfristig zu beenden. Zugleich bot Trump der Ukraine im Falle eines Friedensabkommens mit Russland Sicherheitsgarantien an, ohne jedoch Details zu nennen. Allerdings pochte er auf eine maßgebliche Rolle der Europäer.

Unklar blieb auch, inwieweit auch über mögliche Gebietsabtretungen gesprochen wurde. Der US-Präsident hatte bereits vor dem Treffen wesentliche Forderungen Russlands für eine Friedenslösung übernommen, wozu etwa der Verzicht der Ukraine auf den Donbass und die Halbinsel Krim gehörte.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.