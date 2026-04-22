US-Präsident Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, die Waffenruhe im Iran-Krieg zu verlängern. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Er begründete dies damit, dass die Führung im Iran zersplittert sei. Die Waffen sollten ruhen, bis die Gespräche mit der Islamischen Republik zu einem Ende gekommen seien. Der Schritt erfolge auf Bitten des vermittelnden Pakistans.

Es war zunächst unklar, ob sich auch Israel an die Waffenruhe gebunden fühlt. Eine Reaktion der iranischen Führung liegt bislang nicht vor.

Trump teilte zudem mit, die US-Seeblockade iranischer Häfen bleibe bestehen. Diese ist einer der Streitpunkte zwischen Washington und Teheran. Der iranische Außenminister Araghtschi hatte die US-Blockade zuvor auf der Plattform X als kriegerischen Akt und Verstoß gegen die Waffenruhe bezeichnet.

Trumps Ankündigung, die zweiwöchige Feuerpause zu verlängern, kam kurz vor deren Ablauf an diesem Mittwoch. Ob die USA und der Iran demnächst in Pakistan zu weiteren Friedensgesprächen zusammenkommen, ist unklar.

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Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.