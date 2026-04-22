Naher Osten

US-Präsident Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, die Waffenruhe im Iran-Krieg zu verlängern. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Trump erklärte, die Verlängerung der Waffenruhe geschehe auf Bitten des Vermittlers Pakistan. Eine neue Frist setzte der US-Präsident nicht. Die iranische Führung sei zersplittert und solle für weitere Verhandlungen einen abgestimmten Vorschlag unterbreiten, erklärte Trump. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, dass Vize-Präsident Vance vorerst nicht nach Pakistan reisen werde. Ursprünglich sollten dort morgen neue Gespräche zur Beendigung des Konflikts beginnen.

Ob der Iran die Waffenruhe ebenfalls verlängert, ist unklar. Eine offizielle Stellungnahme liegt noch nicht vor. Teheran fordert, dass die USA die Blockade iranischer Häfen beenden. Trump will aber daran festhalten. Solange bleibe auch die Straße von Hormus weiter gesperrt, meldete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim.

Pakistan dankte Trump für die Verlängerung der Waffenruhe. Sie wäre morgen ausgelaufen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.