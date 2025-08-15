US-Präsident Donald Trump (dpa / AP / Luis M. Alvarez)

Trump sagte vor Reportern in der Präsidentenmaschine Air Force One, zwar werde er mit Putin in Alaska auch über den Austausch von Gebieten sprechen. Aber er müsse die Ukraine die Entscheidung treffen lassen. Trump bezeichnete Putin als klugen Kerl. Es herrsche auf beiden Seiten großer Respekt. Putin wird um 21 Uhr in Anchorage erwartet. Trump werde ihn an seinem Flugzeug begrüßen, sagte Kreml-Sprecher Peskow im russischen Staatsfernsehen. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte, das Treffen in Alaska müsse den Weg zu einem gerechten Frieden ebnen. Zudem seien Drei-Parteien-Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA nötig. Nur in diesem Format seien echte Lösungen möglich, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.

Wenige Stunden vor der Zusammenkunft mit Putin sprach Trump mit dem belarussischen Staatschef Lukaschenko. Der US-Präsident schrieb in seinem Online-Netzwerk "Truth Social", Zweck des Telefonats sei gewesen, Lukaschenko für die Freilassung von 16 Gefangenen zu danken. Zudem sei es um die mögliche Freilassung von weiteren 1.300 Gefangenen gegangen. Der US-Präsident ergänzte, er plane, den belarussischen Staatschef in Zukunft zu treffen.

Über alle Entwicklungen mit Blick auf das Treffen der Präsidenten Trump und Putin am Abend halten wir Sie auch in einem Newsblog zur Zukunft der Ukraine auf dem Laufenden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.